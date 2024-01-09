При помощи каких анализов выявляется предиабет

Есть несколько признаков, указывающих на ухудшение здоровья

Предиабетом называют период, когда сахарный диабет диагностировать еще рано, но все предпосылки к его развитию имеются. Предиабет говорит о нарушениях углеводного и жирового обменов, однако это состояние вполне поддается коррекции.

Как обнаружить проблему:

• сдать кровь из пальца — если кровь проверяют на пустой желудок, а глюкоза определяется в пределах 5,6—6,1 ммоль/л и спустя два часа после углеводной нагрузки при помощи перорального глюкозотолерантного теста выявляются значения 7,8—11,0 ммоль/л — это предиабет;

• сдать кровь из вены — показатели натощак будут 6,1—7,0 ммоль/л, через два часа после еды — 7,8-11,0 ммоль/л;

• значения гликированного гемоглобина — в пределах 6,0—6,5%;

• показатели инсулина достигают > 6 мкМЕ/мл;

• проверить индекс резистентности к инсулину, он не должен превышать 2,7.

«К классическими симптомам диабета второго типа относят сильную жажду, частые мочеиспускания, наличие длительно незаживающих язвочек, чувство покалывания и онемения в конечностях, появление постоянной слабости и ухудшение зрения», — сообщают эндокринологи.

Профилактика сахарного диабета включает:

• потребление здоровой и сбалансированной пищи. Ограничение сладостей, газированных напитков, белого хлеба, фастфуда, полуфабрикатов, промышленных соусов, сладких соков;

• наличие постоянной физической активности в жизни человека;

• поддержание оптимальной массы тела;

• отсутствие вредных привычек;

• регулярные медицинские осмотры.