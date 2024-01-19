При полном отказе от сахара самочувствие не станет лучше

Углеводы нужны человеку для энергии и тонуса

Кто-то во время диеты идет на радикальные меры, исключая из своего рациона всякий сахар. Между тем медики советуют лишь сокращать количество добавленного сахара, а вот сахара, которые содержат натуральные продукты, нужны организму человека.

«Некоторые натуральные сахара, как мед и кленовый сироп, также станут источником антиоксидантов и прочих ценных веществ. Главное, потреблять их в ограниченном количестве, от больших доз даже полезный сахар станет таким же вредным», — говорят диетологи.

Самыми полезными сладостями будут фрукты, от которых не происходит резкого подъема глюкозы. Фруктами хорошо заменять привычные десерты. Есть фрукты на пустой желудок не стоит. При полном отказе от сахара организм лишается части углеводной пищи, которая наделяет нас энергией и поддерживает жизненный тонус.

Даже ваше самое любимое лакомство не должно считаться врагом. Если по состоянию здоровья вам можно есть сладкое, не лишайте себя этой радости, помните лишь, что количество должно быть небольшим.