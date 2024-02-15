При планировании беременности важно следить за календарем цикла

Не все женщины обращаются к своему «графику»

Каждая женщина живет по своим собственным часам, и это хорошо знают дамы, следящие за графиком менструального цикла. Некоторые женщины даже подстраивают важные события к определенным датам — в эти дни они лучше выглядят и хорошо себя чувствуют, что уж говорить о планировании или предупреждении беременности — здесь без календаря не обойтись.

Казалось бы, все так просто, и при этом есть женщины, которые не отслеживают события личного календаря. С этим часто связана долгая отсрочка желанной беременности. Женщина приходит к врачу, обследуется, узнает, что с ней все в порядке, а при разборе графика цикла выясняется, что женщина пропускает день овуляции и потому не может забеременеть.

«Медицине известно много различных случаев, когда беременность наступала при обстоятельствах, не располагающих к этому женским графиком, просто у партнера оказывались „живучие“ сперматозоиды. Есть и обратные ситуации — когда забеременеть „мгновенно“ не получается. И тут важно опираться на график — это повысит шансы стать родителями», — говорят гинекологи.

При регулярном цикле у женщины современные приложения показывают день овуляции — это наиболее благоприятное время для зачатия, также подходят шесть дней перед датой Х.

Внимание к своему графику даже позволяет обезопасить себя от выкидыша на раннем сроке, а еще тем, кто не планирует материнство, — предпринять дополнительные меры защиты в дни, располагающие к зачатию.

Отметим, по регулярности и характеру цикла можно отследить серьезную патологию, поэтому нужно всегда фиксировать продолжительность месячных, их особенности и интервалы между ними. Если цикл сбоит или имеются иные жалобы, касающиеся менструации, необходимо посетить гинеколога. Нормальным считается цикл сроком в 21—35 дней, длительность выделений может варьироваться в пределах 3—7 дней.