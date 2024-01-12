При отечности нужно больше двигаться

С этим симптомом важно показаться врачу

Отечность порой указывает на серьезное заболевание —такое как сердечная недостаточность, патология почек или онкологический процесс. В случае болезни отеки также сопровождаются иными нарушениями и общим ухудшением самочувствия. Если обследование не выявило никакой проблемы, причиной отеков являются замедленные крово- и лимфоток, из-за чего в тканях происходит удержание жидкости. Для выведения этой жидкости требуется стимуляция кровеносной и лимфатической систем.

«Запустить нужные системы позволяет двигательная активность. Старайтесь уделять пешим прогулкам не менее получаса ежедневно, а еще лучше находить время и на другие физические нагрузки. Благодаря движению обеспечивается стимуляция мышечных сокращений, что сказывается на эффективности циркуляционного процесса жидкостей в организме и снижения отеков на тканях», — объясняют врачи.

Против отечности полезно прыгать, совершать махи нижними и верхними конечностями, делать «велосипед» и «березку», а еще нельзя подолгу пребывать в неподвижном положении и сидеть целыми днями.

Если вас беспокоят отеки, можно прибегнуть к лимфодренажному массажу (выполняется грамотным специалистом), стоит носить удобную и свободную одежду, пить чистую воду, отказаться от алкогольных напитков, разнообразить питание продуктами с мочегонным свойством — бананами, апельсинами, картофелем, шпинатом, авокадо, бобовыми.