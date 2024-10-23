При неприятном запахе тела организм плохо выводит токсины

Какие еще признаки указывают на проблемы со здоровьем

При нарушенной работе органов, расщепляющих различные вещества и выводящих продукты обмена, человек сталкивается со скоплением токсинов. Какие проявления могут говорить об этом?

«Дисбиоз кишечника может заявить о себе неприятным запахом, исходящим от тела человека. При этом состоянии печень тоже испытывает повышенную нагрузку и организм не может справиться с токсинами», — предупреждают токсикологи.

Растущая патогенная флора в кишечнике и вялое его функционирование также отражается проблемой с микрофлорой полости рта в виде неприятного запаха даже при соблюдении гигиены.

«Сухая кожа, шелушение, раздражение, краснота, воспаление покровов тоже свидетельствуют о проблемах с кишечником и желчным пузырем», — отмечают врачи.

Если кожа трескается, то организм может нуждаться в витаминах А и Е либо железе. При сухости во рту нужно исключать вероятность инсулинорезистентности. Если после обеда клонит в сон и возникает чувство слабости — проверяют уровень железа и надпочечники. Отечное лицо в утренние часы возможно при недостаточной функции щитовидной железы, а отеки вокруг глаз указывают на больные почки.