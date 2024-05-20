При магнитных бурях лучше отказаться от садовых работ

Такие дни являются стрессовыми для организма

В дни магнитных бурь врачи советуют садоводам снизить степень активности на своем участке, поскольку такие периоды являются стрессовыми для организма, особенно при наличии сердечно-сосудистых или иных хронических заболеваний, а также в пожилом возрасте.

«Оградить себя нужно как от физических, так и от эмоциональных нагрузок, потому что силы организма будут направлены на борьбу со стрессом, который наносит магнитная буря. В такие дни особенно важен качественный сон, дневной отдых и доступ свежего воздуха», — объясняют терапевты.

На то, что себя нужно поберечь, указывает наличие усталости и слабости, мышечных и суставных болей, излишней раздражительности, бессонницы.

При сильных головных болях и головокружениях, неприятных ощущениях в загрудинной области, рвоте, одышке нужно звонить в скорую помощь.

Отметим, ближайшие возмущения магнитного поля ожидаются с 20 по 25 и 28 мая.