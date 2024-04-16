Когда женское здоровье дает сбой, в качестве дополнения к терапии может назначаться гинекологический массаж. С его помощью удается оказать непосредственное воздействие на органы малого таза, их рецепторный и сосудистый аппарат. Техника направлена на улучшение кровообращения в органах малого таза, повышение тонуса мышц матки и нормализацию работы яичников.
«Гинекологический массаж также способствует устранению застойных явлений в малом тазу, и еще он улучшает сексуальную функцию женщины. Процедура проводится врачом-гинекологом с помощью специальных техник и приемов, если у пациентки нет противопоказаний к массажу», — говорит акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Юлия Воронова.
Гинекологический массаж показан для лечения:
• хронических воспалительных заболеваний половых органов;
• спаечных процессов в малом тазу;
• нарушений менструального цикла (дисменореи, аменореи и т. п.);
• гипоплазии половых органов;
• гипофункции яичников;
• неправильного положения матки;
• бесплодия без анатомических изменений во внутренних половых органах;
• климактерических явлений;
• сопутствующих нарушений (болевых синдромов, в том числе головных и пояснично-крестцовых болей, невротических расстройств);
• в период восстановления после хирургических вмешательств на внутренних половых органах (с гистологическим исключением опухолевых процессов);
• варикозного расширения вен малого таза.