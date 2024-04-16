При каких патологиях женщине поможет гинекологический массаж

Целесообразность его проведения определяет гинеколог

Когда женское здоровье дает сбой, в качестве дополнения к терапии может назначаться гинекологический массаж. С его помощью удается оказать непосредственное воздействие на органы малого таза, их рецепторный и сосудистый аппарат. Техника направлена на улучшение кровообращения в органах малого таза, повышение тонуса мышц матки и нормализацию работы яичников.

«Гинекологический массаж также способствует устранению застойных явлений в малом тазу, и еще он улучшает сексуальную функцию женщины. Процедура проводится врачом-гинекологом с помощью специальных техник и приемов, если у пациентки нет противопоказаний к массажу», — говорит акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Юлия Воронова.

Гинекологический массаж показан для лечения:

• хронических воспалительных заболеваний половых органов;

• спаечных процессов в малом тазу;

• нарушений менструального цикла (дисменореи, аменореи и т. п.);

• гипоплазии половых органов;

• гипофункции яичников;

• неправильного положения матки;

• бесплодия без анатомических изменений во внутренних половых органах;

• климактерических явлений;

• сопутствующих нарушений (болевых синдромов, в том числе головных и пояснично-крестцовых болей, невротических расстройств);

• в период восстановления после хирургических вмешательств на внутренних половых органах (с гистологическим исключением опухолевых процессов);

• варикозного расширения вен малого таза.