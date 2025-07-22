При каких патологиях женщинам показан гинекологический плазмолифтинг

Это омолаживающая и восстанавливающая процедура

Плазмолифтинг, или PRP-терапия, является современной методикой, направленной на восстановление, оздоровление и омоложение тканей женских половых органов. В ее основе лежит использование обогащенной тромбоцитами плазмы крови пациентки, оказывающей стимуляцию естественных процессов регенерации. Для достижения результата обычно назначается от двух до шести процедур.

«Это безоперационная методика, при которой в проблемные зоны вводят обработанную аутоплазму. Она улучшает микроциркуляцию, ускоряет заживление и способствует обновлению тканей. Плазмолифтинг эффективен для восстановления слизистой вульвы и влагалища, заживления шейки матки после операций, коррекции возрастных изменений половых органов», — рассказывает заведующая женской консультацией, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Валентина Гузенко.

Показаниями к процедуре служат возрастные изменения половых органов — дряблость, атрофия, сухость, снижение тонуса влагалища, опущение его стенок, лейкоплакия, крауроз вульвы, послеродовые травмы, профилактика воспалительных процессов.

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