При гипертонии рекомендуется есть картофель

Готовить его надо в кожуре

Если картофель правильно приготовить, он станет не таким вредным, каким принято его считать. Более того, овощ обязательно должен быть в рационе людей с патологиями сердца и сосудов как ценный источник калия.

«Калием снижается артериальное давление, а еще у овоща есть легкое мочегонное свойство», — отмечают нутрициологи.

Чтобы получить максимум пользы от картофеля, его лучше варить или запекать, причем делать все это нужно, не счищая кожуры. А для снижения гликемического индекса продукта рекомендуется охладить его после приготовления.

Картошка содержит не только калий, но и кальций, магний, железо, фосфор, витамины группы В и С.