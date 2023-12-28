При гастрите нужно есть овсянку

Эта каша должна быть в рационе всегда

Гастроэнтерологи для пациентов с гастритом считают овсянку блюдом № 1. Продукт также незаменим при иных желудочных патологиях, поскольку имеет обволакивающую текстуру, что полезно для слизистых органа в качестве защиты от кислоты, выделяемого сока.

«Овсянка богата витаминами группы В, Е, К и А, снижающими воспаление и восстанавливающими поврежденные клетки слизистых. Овсяная каша насыщена ценными микро- и макроэлементами — железом, кобальтом, фтором, кальцием, магнием, хромом, действие которых направлено на формирование и укрепление внутренних тканевых слоев», — сообщают врачи.

Порция каши должна быть небольшой, достаточно 250 граммов. Есть кашу нужно только что приготовленную, а хлопья использовать лишь те, что варятся долго. Еще для желудка полезно варить овсяный кисель.

Кроме того, овсянка снижает холестерин, справляется с запорами, препятствует скачкам сахара в крови, а еще обладает защитной функцией для печени.