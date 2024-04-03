При дефиците железа нужно пить меньше чая

Какие еще патологии требуют ограничить напиток

Когда человеку диагностируют железодефицитную анемию либо снижение уровня гемоглобина наблюдается временно, ему нужно сократить потребление чая.

«В чае много дубильных веществ танинов, они способны присоединяться к молекулам железа, которые поступают из продуктов питания. Из-за этого элемент не может усваиваться в полном объеме, что при недостатке железа особенно плохо для организма», — говорят медики.

Железо принимает участие в ряде важных процессов, в том числе кроветворении и снабжении органов кислородом. При латентном дефиците железа или железодефицитной анемии допустимы максимум три чашки чая в день.

Кроме этого, чай рекомендуется ограничить тем, чья психика отличается подвижностью, кому присуща острая реакция на стресс или склонность к тревожно-депрессивным расстройствам, поскольку чай стимулирует нервную систему из-за наличия в нем кофеина.

Также меньше чая следует пить при функциональной диспепсии — это нарушение сопровождается приступами тошноты и болевыми ощущениями в области желудка. В этом случае чаевничать лучше после приема пищи, а еще можно добавлять в напиток молоко — оно смягчит действие чая.