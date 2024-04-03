Когда человеку диагностируют железодефицитную анемию либо снижение уровня гемоглобина наблюдается временно, ему нужно сократить потребление чая.
«В чае много дубильных веществ танинов, они способны присоединяться к молекулам железа, которые поступают из продуктов питания. Из-за этого элемент не может усваиваться в полном объеме, что при недостатке железа особенно плохо для организма», — говорят медики.
Железо принимает участие в ряде важных процессов, в том числе кроветворении и снабжении органов кислородом. При латентном дефиците железа или железодефицитной анемии допустимы максимум три чашки чая в день.
Кроме этого, чай рекомендуется ограничить тем, чья психика отличается подвижностью, кому присуща острая реакция на стресс или склонность к тревожно-депрессивным расстройствам, поскольку чай стимулирует нервную систему из-за наличия в нем кофеина.
Также меньше чая следует пить при функциональной диспепсии — это нарушение сопровождается приступами тошноты и болевыми ощущениями в области желудка. В этом случае чаевничать лучше после приема пищи, а еще можно добавлять в напиток молоко — оно смягчит действие чая.