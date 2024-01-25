При дефиците клетчатки в рационе развиваются возрастные болезни

Неправильное питание ускоряет появление патологий

Чтобы кишечная микрофлора была здорова и не подвергалась воспалению, в рационе ежедневно должна присутствовать клетчатка — она питает полезные кишечные бактерии. От того, в каком состоянии находится наша микрофлора, зависимы обменные процессы, производство в теле определенных витаминов и гормонов, мозговая деятельность, стойкость иммунной системы.

«Человеку надо потреблять каждый день минимум 30 граммов клетчатки. Получить ее можно из овощей, фруктов, ягод, бобовых, каш из цельного зерна, „грубого“ хлеба», — сообщают диетологи.

При нехватке пищевых волокон в организме случается ускоренное формирование болезней, ассоциируемых с возрастом, когда онкологией поражается толстая и прямая кишка, развивается атеросклероз, сахарный диабет и прочие недуги.

Пища, богатая пищевым волокном, способствует активации кишечной моторики, но только тогда, когда в организм поступает достаточно воды, потому с потреблением клетчатки надо следить за своим питьевым режимом.