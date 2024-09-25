При болезнях сердца и крови спиртосодержащие лекарства бывают опасны

Самолечение в этом случае крайне нежелательно

При наличии заболеваний сердца или проблемах со свертываемостью крови следует обходить стороной спиртосодержащие препараты. Вообще, любое лекарство нужно согласовывать с лечащим врачом, во избежание нежелательных последствий.

«Сочетание спиртосодержащих препаратов, например с бета-блокаторами, направленными на управление ритмом сердца и лечение гипертонической болезни, может привести к развитию ишемической болезни сердца и повышению показателей давления», — предупреждают кардиологи.

Если со спиртом совмещать антикоагулянты — они нужны для разжижения крови, появятся риски нарушений в процессах свертываемости крови, что может запустить кровотечение.

Также спиртосодержащими препаратами увеличивается токсичность успокоительного, обезболивающего, снотворного, что очень вредит печени.