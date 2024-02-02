При бессоннице полезно есть квашеную капусту

Продукт облегчает засыпание

Людям, которые мучаются бессонницей, стоит обратить внимание на квашеную капусту: она может ускорить процесс засыпания, поэтому рекомендуется к регулярному потреблению.

«Квашеную капусту относят к глубокоферментированным продуктам, которые, оздоравливая состояние кишечной микрофлоры, приводят и к положительным изменениям в мозге, в частности, способствуют снижению чувства тревожности и лучшему засыпанию», — объясняют медики.

Воздействие на мозг также позволяет продукту повышать настроение и прогонять депрессивные мысли, а еще капустой оказывается укрепляющее действие на иммунную систему и кости.