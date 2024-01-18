При аритмии нужно быть осторожнее с каплями для носа

Кому еще следует воздержаться от сосудосуживающих препаратов

Врачи неустанно повторяют, что использование сосудосуживающих капель при насморке не должно длиться более пяти дней, а кому-то в отношении этих средств следует проявить особую осторожность.

«От сосудосуживающих капель или спреев есть вероятность столкнуться со сбоями в ритме сердца, по этой причине у людей с аритмией подобное лечение может стать фактором ухудшения симптоматики со стороны миокарда», — предупреждают врачи.

Активные вещества в средствах от заложенности могут стать причиной неадекватной реакции организма, поэтому лечение насморка должно быть согласовано с врачом. Так, сосудосуживающие компоненты нельзя использовать, если у человека глаукома, атрофический ринит, феохромацитома, он получает лечение от таких патологий, как депрессия, болезнь Паркинсона, нарколепсия, либо ему делали операцию на головном мозге.