Позвоночные боли бывают вызваны опухолью в животе

Когда онкообразование может отдавать в спину

Беспокоящий часто дискомфорт в области позвоночника может стать основанием для обследования ЖКТ-органов — все потому, что опухоли, локализованные в животе, имеют свойство иррадиировать болью в позвоночник.

По этой причине самолечение может иметь роковые последствия, ведь вместо обращения за медицинской помощью больной теряет драгоценное время.

«Причиной болей в области позвоночника бывают метастазы, проникшие в позвонки от опухоли, расположенной в брюшной полости, либо очаг боли просто имеет свойство распространяться к позвоночнику, создавая ложное ощущение, что проблему нужно искать в спине», — предупреждают врачи.

Нередко такое случается при злокачественном образовании в поджелудочной железе или прямой кишке, поэтому стоит проверить у себя и прочие признаки патологий.

Так, если поражена поджелудочная, человек заметит неожиданную желтуху, проблемы со стулом (диарею, запор, изменение цвета каловых масс — они становятся светлого глинистого оттенка), пропавший аппетит, утомляемость, чувство слабости, потерю веса и боли в области правого подреберья.

Если болезнь задела прямую кишку, то начнутся проблемы со стулом (то запор, то диарея) и примеси крови в кале, наличие постоянного дискомфорта в области живота в виде спазмов и болей, в туалете будет чувство, что опорожнение было недостаточным, также проявится скорая усталость, беспричинное снижение массы тела и приступы тошноты.