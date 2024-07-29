Повысить работоспособность в течение дня можно этими продуктами

Правильная еда также способствует настроению

Если чувствуете упадок сил, а впереди еще есть работа, устройте себе фруктовый перекус. Зарядиться энергией позволят яблоки, апельсины еще и настроение повысят, а бананы дадут калий, чтобы сердце функционировало полноценно.

«К бутерброду или обеду можно добавить авокадо — в этих плодах много нутриентов и омега жирных кислот, обеспечивающих прилив энергии. Снизить уровень усталости и стимулировать деятельность головного мозга способны также жирные сорта рыбы», — говорят нутрициологи.

Поможет и небольшое количество темного шоколада, в его какао-бобах содержатся антиоксиданты, регулирующие обменные процессы организма.