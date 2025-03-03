Повысить IQ может музыка Моцарта

Достаточно нескольких минут прослушивания в день

Исследование ученых о воздействии на мозг человека произведений Моцарта позволило выявить положительные трансформации уже через несколько минут прослушивания.

«Если слушать композиции Моцарта пять минут, существенно повысится концентрация внимания, если вдвое дольше — уровень IQ возрастет на 8—10 единиц», — сообщается о научном эксперименте.

Занятно, что благотворно воздействовать мелодии великого композитора могут на всех, даже тех, кому не нравится классическая музыка. Эффект все равно будет, если ее слушать.

Представители науки отметили, что музыкой Моцарта удается активизировать почти всю кору головного мозга. Студенты Гарварда, принявшие участие в исследовании, благодаря Моцарту повысили успеваемость и стали быстрее справляться с решением различных задач. Вольфганг Амадей также полезен для творческого мышления, стимуляции воображения и креативности.