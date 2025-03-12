Повысить иммунитет можно спирулиной

Чем еще полезны водоросли

О полезных свойствах сине-зеленых водорослей люди узнали давно, и если раньше жаждущим оздоровления приходилось собирать водоросли с поверхностей водоемов, то теперь, чтобы обеспечить свой организм многими ценными компонентами, входящими в состав спирулины, достаточно купить таблетки или порошок.

Спирулина богата аргинином — веществом, очищающим кровь от токсинов, глютаминовой кислотой — она активирует мозговую деятельность, тиамином — этот компонент важен для нормализации сердечного ритма и улучшения состояния центральной нервной системы и качества сна, инозитолом — он отвечает за выведение канцерогенов, а также фолиевой кислотой, бета-каротином, железом, йодом, белком и другими элементами.

Спирулина полезна для иммунной системы, щитовидной железы, обмена веществ, пищеварения, зрения, сосудов, но ее применение должно быть согласовано с лечащим врачом, потому что добавка может нанести вред здоровью, если имеются противопоказания к ее приему.