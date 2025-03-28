Повышенный кортизол: как распознать и что делать

Иногда снижать уровень гормона приходится медикаментозно

Кортизол, известный как гормон стресса, играет ключевую роль в нашем организме. Он вырабатывается надпочечниками и регулирует множество физиологических процессов, включая обмен веществ, иммунную функцию и реакцию на стресс, но, когда уровень кортизола становится хронически повышенным, это приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Симптомы повышенного кортизола:

• увеличение веса — особенно в области живота, что связано с нарушением обмена веществ;

• снижение мышечной массы — происходит из-за влияния кортизола на белковый обмен;

• проблемы с кожей — увеличение акне, сухость или появление растяжек;

• усталость — постоянное чувство усталости, даже после достаточного отдыха;

• тревожность и раздражительность — повышенный уровень кортизола может вызывать чувство тревоги и чрезмерную раздражительность;

• депрессия — хронический стресс и высокий кортизол способны привести к депрессивным состояниям;

• проблемы со сном — трудности с засыпанием или частые пробуждения ночью;

• изменения в аппетите — увеличение тяги к сладкому и высококалорийным продуктам;

• проблемы с пищеварением — такие как синдром раздраженного кишечника или другие расстройства.





«В основном кортизол повышается при хроническом физическом или эмоциональном стрессе, а также постоянном недосыпе и нарушении режима сна, избыточном потреблении сахара, кофеина и обработанных продуктов, чрезмерных физических нагрузках или недостатке отдыха, некоторых медицинских состояниях, например синдроме Кушинга», — говорят эндокринологи.

Хронически повышенный уровень кортизола имеет серьезные последствия для здоровья, он увеличивает риски артериальной гипертонии, других сердечно-сосудистых заболеваний и даже инсульта, приводит к инсулинорезистентности и повышает вероятность формирования диабета II типа, ослабляет иммунный ответ, делая организм более подверженным инфекциям, вызывает депрессию и тревожные расстройства.

Чтобы определить уровень кортизола в крови, можно сдать на анализ эти жидкости:

• кровь — обычно кортизол измеряют в утренние часы с 8 до 9 часов, когда его уровень максимален. Кровь берут из вены. При подозрении на нарушения в выработке кортизола могут назначить повторные анализы в другое время суток;

• слюну — этот тест обычно проводится в домашних условиях. Пациент собирает слюну в специальный контейнер в определенные часы, например утром и вечером, для оценки суточного ритма кортизола;

• мочу — суточный анализ мочи на кортизол позволяет оценить уровень гормона за 24 часа. Для этого в лаборатории исследуется вся моча, выделенная за сутки.





«Перед сдачей анализа на кортизол рекомендуется избегать стрессов, физических нагрузок и изменений в режиме сна за несколько дней до анализа, а также проконсультироваться со своим врачом о возможных медикаментах, которые способны повлиять на уровень кортизола», — отмечают специалисты.

Для снижения уровня кортизола придется освоить практики управления стрессом — медитацию, техники дыхания и прочее, нельзя допускать того, чтобы стресс продолжал негативно отражаться на вашем здоровье. Если вы не занимаетесь физическими упражнениями, нужно приобщиться к умеренным нагрузкам — они расслабят и снизят стрессовое воздействие. Также следует наладить питание, сократить потребление кофеина и сахара, добавить полезных жиров — авокадо, семян, орехов, растительного масла и пить больше воды. Важно обеспечивать себе ежедневные 7—8 часов сна. Еще для борьбы со стрессом нужно чаще заниматься любимым хобби, общаться с приятными людьми и природой.

Если вы не можете самостоятельно обуздать свой кортизол, особенно если вы уже сдали анализ и получили результат, превышающий норму, следует посетить врача. Порой для нормализации гормона приходится применять медикаментозную терапию, в зависимости от случая это могут быть глюкокортикостероиды, антидепрессанты, лекарства для контроля стресса или биологические препараты.

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