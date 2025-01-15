Повышенный доход жен вызывает у мужчин депрессию

Мужьям комфортнее, когда их супруги получают меньше

Исследование показало, что пары, в которых жены зарабатывают больше мужей, чаще сталкиваются с жалобами на психическое здоровье, особенно сложно финансовое неравенство бьет по представителям сильного пола.

В современном мире уже не является редкостью, если заработная плата жены превышает доходы мужа, однако общество еще не свыклось с новым укладом. Даже равноправные отношения полов не дают мужчинам освободиться от чувства давления, что от них ожидают большего вклада в семейный бюджет. В сознании большинства мужчине все равно отводится роль основного добытчика.

Страх несоответствия ожиданиям повышает вероятность развития психического расстройства у мужчины на 8%, а в случае, когда доход жены существенно превышает его собственный, — на все 11%. Подобные ситуации вызывают у мужчин депрессивные расстройства и разного рода зависимости. Женщины тоже страдают, у них обычно диагностируются стрессовые состояния и эмоциональные срывы.