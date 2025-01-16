Повышенная нагрузка на нервную систему «разбивает» сердце

Состояние при этом схоже с инфарктом

«Синдром разбитого сердца», или кардиомиопатия такоцубо, чаще всего угрожает молодым людям, столкнувшимся с негативными переживаниями и сильными волнениями.

«Если человеку доводится пребывать в жестком стрессе, от которого сбоит гормональный уровень, например зашкаливает тестостерон, может развиться кардиомиопатия такоцубо, чему поспособствует повышенная концентрация кетахеламинов — веществ адреналиновой группы», — информируют кардиологи.

Пленка ЭКГ при такой патологии покажет картину, напоминающую предынфарктное состояние. Приступ нельзя игнорировать, вмешательство медиков в данном случае обязательно.

Не только одно конкретное событие, но и постоянное перенапряжение нервной системы способно привести человека на больничную койку. И это в лучшем случае. При «синдроме разбитого сердца» есть риски летальности.

К симптоматике кардиомиопатии такоцубо относят: боли и тяжесть в грудной клетке, ощущение нехватки воздуха, пониженное артериальное давление, дурноту и обмороки, аритмию, иные проявления сердечной недостаточности.