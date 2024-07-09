Повышение давления до «нормальных» значений при гипотонии опасно

Это может спровоцировать инсульт

Когда у человека с раннего возраста низкое давление, случаи его повышения до показателей, являющихся нормой для других людей, грозят риском сердечно-сосудистой патологии.

«Если верхнее давление у гипотоника поднимается до 120—130 мм. рт. ст. — это бывает сигналом развивающейся гипертонической болезни. Столкнуться с гипертонией гипотоник может уже через семь лет после первых скачков давления до „нормальных“ значений. Гипертония всегда сопряжена с вероятным инсультом или инфарктом», — говорят терапевты.

Свое низкое давление следует держать под контролем, а при эпизодах повышения обращаться к врачу для предотвращения гипертонии.

Отметим, низкое давление также может требовать назначения медикаментов, поэтому при жалобах на самочувствие, например сонливость, головокружение, слабость, стоит посетить специалиста.

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