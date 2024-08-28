Поцелуи оказывают омолаживающий эффект

Проявление чувств благотворно влияет на организм

Если человек любит и любим, он счастлив, и ему даже доступен эликсир молодости. И дело здесь не в магии, а в проявлении нежных чувств к своему партнеру и дозе ответного внимания. Потому всем, кто хочет дольше оставаться молодым, нужно чаще целоваться с любимыми.

«При поцелуе происходит задействование языка, лицевых и шейных мышц, сигналы от которых идут и к позвоночнику. При такой мышечной активации ускоряются процессы лимфотока, стимулируется ток крови, обновляются клетки и процессы в организме, что способствует омоложению», — говорят клинические психологи.

Целуясь, мы провоцируем выплеск нейромедиатора серотонина (его же именуют гормоном радости), что отражается на нас лучшим образом: появляются положительные эмоции, ощущение счастья и умиротворенности, снижается тревога, повышается стрессоустойчивость и уверенность, становится крепким ночной сон.