Потребление яиц способствует снижению висцерального жира

Этот вид жира вредит внутренним органам

Снизить процент висцерального жира, обволакивающего внутренние органы и угрожающего здоровью человека, можно за счет введения в рацион куриных яиц. К такому выводу пришли ученые Гарвардской школы.

«Вареные яйца или яичница на завтрак станут полезной привычкой, позволяющей сохранить здоровый вес и сократить процент висцерального жира», — сообщают специалисты.

В исследовании приняли участие 355 человек возраста 18—30 лет, которые употребляли яйца на завтрак. Испытуемым удалось снизить количество жира в организме, улучшить показатели индекса массы тела и уменьшить талию. Жировая прослойка в области живота начала сокращаться благодаря потреблению пяти яиц в неделю.

Эффект обеспечивает белок, содержащийся в яйцах, он содействует продлению насыщения и повышению гормонов, отвечающих за сытость, пищеварение и снижение аппетита. Это помогает съедать меньшее количество пищи в течение дня и не злоупотреблять калориями, что естественным образом сокращает жировые запасы. Белком также ускоряются обменные процессы, что тоже важно для борьбы с жировыми отложениями.

Отметим, белок следует получать не только из яиц, но и других источников, например греческого йогурта, постного мяса, бобовых продуктов.

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