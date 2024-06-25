Потребление картошки фри можно приравнять к курению

В обоих случаях организм страдает от порции вредных веществ

В очередном исследовании о влиянии фастфуда на здоровье ученые сделали упор на картофель фри и приравняли его к сигаретам. Представители науки посчитали, что от порции картошки в 150 граммов будет столько же вреда, как от 25 выкуренных сигарет.

Причиной тому альдегиды, поступающие в организм при курении и потреблении пищи, приготовленной на раскаленном масле, особенно многократно используемом. Беда альдегидов в том, что они повышают риски развития онкопроцессов.

Стоит отметить, что синтезирование небольшого количества альдегидов также происходит в теле человека, что считается нормой. А вот от альдегидов в окружающей среде, представляющих канцерогенную угрозу, следует защищаться. Губительные вещества могут присутствовать всюду, и не только в дыме и еде: ими располагают выхлопные газы авто, материалы для строительства и мебельного производства, косметические и уходовые средства.