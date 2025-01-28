Постоянный недосып вызывает психические расстройства

Сон является одной из основ здоровья

При систематической нехватке сна, перерастающей в хроническую проблему, организм человека лишается возможности к полноценному восстановлению, что негативно сказывается на всех органах и системах. Первый удар от недосыпа получает гормональный фон, потому человек становится подверженным ожирению и даже расстройствам психики.

«Из-за недосыпа человек зацикливается на негативе, его одолевают плохие навязчивые мысли, что особенно опасно при уже имеющихся проблемах типа тревожности, стрессовом или депрессивном расстройстве и прочих отклонениях», — говорят психотерапевты.

При недостатке сна происходит ослабевание области мозга, обрабатывающей травмирующие, тяжелые, угнетающие воспоминания. Если такие события не притуплять, ментальное здоровье человека пошатнется. Для полноценного функционирования каждого из отделов мозга требуется ежедневный качественный сон.