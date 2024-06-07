Постоянные мозоли в летний период бывают при диабете

Насторожить должна и очень грубая кожа стоп

Обзаводиться мозолями в летний период — дело привычное, причем натереть может не только новая, но и проверенная обувь, поскольку в жаркую погоду повышается отечность, от которой ноги становятся чуть больше, а обувь делается тесной.

По состоянию стоп удается оценить не только степень комфортности обуви, но и догадаться о проблемах со здоровьем. Так, грубая кожа бывает при нехватке витаминов группы В и Е, а мозоли не редкость для людей с плоскостопием, нарушением осанки или болезнью, деформирующей кости (типично для артрита).

Неблагоприятно на стопе сказывается и сахарный диабет: кожа становится суше и грубее, также образуются мозоли. Вместе с этим при диабете человек мучается чувством жажды и учащенным мочеиспусканием.