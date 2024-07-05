Постоянная жажда — повод для обращения к врачу

Симптом бывает связан с серьезной патологией

Если вы ежедневно пьете достаточно воды, а удовлетворить потребность организма в жидкости никак не получается, — это тревожный сигнал. Постоянную жажду даже относят к самостоятельному симптому, с котором следует обращаться к доктору.

«Когда человеку не хватает суточной нормы воды в 2—2,5 литра (речь не идет о летней жаре) и потребность в ней только возрастает, это может говорить об имеющемся эндокринном заболевании, например сахарном диабете II типа», — говорят медики.

Также признак бывает при патологии щитовидной или паращитовидных желез, почек, при психических расстройствах и органических заболеваниях центральной нервной системы и, конечно, при интоксикации, рвоте, диарее, обширных ожогах.