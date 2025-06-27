Посещать стоматолога нужно даже при отсутствии жалоб

Врач может заметить проблемы с зубами, которые пока не заявили о себе

Если вы думаете, что, когда ничего не болит, ходить к стоматологу не нужно, вы очень заблуждаетесь. Посещение этого специалиста обязательно для всех, и делать это стоит минимум раз в год.

«К стоматологу нужно ходить на гигиеническую чистку, во время которой врач специальным прибором снимет тот налет, который вы никак не сможете удалить дома, и проведет профилактический осмотр зубов и полости рта», — сообщают специалисты Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России.

Гигиена полости рта проводится каждые 6—12 месяцев, а как часто она нужна именно вам — один или два раза в год, определит ваш доктор, опираясь на состояние ваших зубов.

Важно отметить, что для домашнего ухода за зубами недостаточно одной лишь зубной щетки, необходимы также зубная нить или специальные ершики, ирригатор. Чистить зубы лучше выметающими движениями. Что касается специальных ополаскивателей для полости рта, они тоже нужны далеко не всем, использовать их стоит только по рекомендации врача.

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