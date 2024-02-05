Порядка 20% раковых патологий имеют наследственную природу

Остальным случаям заболеваний присуще спонтанное возникновение

Когда в семье имеются истории, связанные с онкологией, — например, кто-то из родителей страдал тем или иным видом рака, — детям следует внимательнее относиться к своему здоровью и проходить скрининговые исследования на предрасположенность к аналогичному недугу, ведь порядка 20% случаев заболеваний раком сопряжены с наследственным фактором.

«Часто, что называется, по наследству поражаются раком молочные железы, яичники. Еще такое бывает в случае с медуллярным раком и некоторыми видами онкологии толстого кишечника. Но статистика говорит, что наследственному раку отводится лишь ограниченное число историй болезни», — сообщают медики.

Около 80% приходится на спорадическую заболеваемость со спонтанным формированием злокачественных образований в результате случайной мутации, сопряженной с определенными провоцирующими факторами. Поэтому даже при отсутствии тяжелых патологий среди ближайших родственников каждому человеку следует проходить ежегодные профилактические осмотры у врача и рассказывать обо всех жалобах со стороны здоровья.