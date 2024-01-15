Если ежедневно натощак употреблять оливковое масло первого отжима в количестве одной чайной ложки, получится наладить пищеварительные функции и сделать легче процесс опорожнения кишечника при наличии таких проблем.
«Легкое слабительное действие масла оказывают ненасыщенные жирные кислоты, которые активируют перистальтику и повышают количество полезной кишечной микрофлоры», — говорят нутрициологи.
Кроме этого, оливковым маслом создается защита для печени — продукт борется с окислительным стрессом органа, что благотворно отражается на его клетках.
Еще олеиновыми кислотами масла защищается сердечная мышца — холестерин понижается, а сосуды приобретают эластичность.
В оливковом масле есть и биотин, нужный для укрепления ногтей и волос, — в этом случае польза будет как от приема продукта внутрь, так и от наружного его применения.