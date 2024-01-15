Порция оливкового масла утром защитит сердце и печень

Также продукт улучшит пищеварение

Если ежедневно натощак употреблять оливковое масло первого отжима в количестве одной чайной ложки, получится наладить пищеварительные функции и сделать легче процесс опорожнения кишечника при наличии таких проблем.

«Легкое слабительное действие масла оказывают ненасыщенные жирные кислоты, которые активируют перистальтику и повышают количество полезной кишечной микрофлоры», — говорят нутрициологи.

Кроме этого, оливковым маслом создается защита для печени — продукт борется с окислительным стрессом органа, что благотворно отражается на его клетках.

Еще олеиновыми кислотами масла защищается сердечная мышца — холестерин понижается, а сосуды приобретают эластичность.

В оливковом масле есть и биотин, нужный для укрепления ногтей и волос, — в этом случае польза будет как от приема продукта внутрь, так и от наружного его применения.