Попрыгать и потереть большие пальцы: как моментально успокоить нервы

Некоторые необычные способы могут стать эффективными при стрессе

Подавление стресса вредит ментальному здоровью человека, потому в ситуации, которая заставляет вас нервничать, важно создать условия для успокоения и вернуться к равновесию.

«Мозг человека обладает особой структурой, помогающей преодолевать стресс. За каждый стрессовый гормон несут ответ семь гормонов радости. Воспринимайте стресс как возможность впоследствии порадоваться. Для этого необходимо обучиться правильной работе с негативными эмоциями, потому что, игнорируя стресс, вы лишаетесь шансов на обретение радости и внутренней гармонии», — говорят психологи.

Что делать при стрессе:

• рекомендуется встать, поднять руки и прыгать, выкрикивая слово «радость»;

• глубоко вдыхать носом, задерживать дыхание на несколько секунд и неторопливо выдыхать ртом;

• сжать ладони в кулак, развернуть их тыльной стороной вверх и потереть большие пальцы друг о друга на протяжении 60 секунд;

• включить любимую музыку;

• заняться физическими упражнениями;

• расслабиться при помощи медитации;

• поблагодарить неприятную ситуацию за урок, который из нее можно вынести.

Кроме этих способов можно придумать свои варианты управления стрессом. Возможно, у вас уже есть методика, способная вернуть вас в благостный настрой — не забывайте прибегать к ней в случае стресса.