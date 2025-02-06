Пониженный гликемический индекс — основное преимущество батата перед картофелем

Чем еще хорош корнеплод

Батат, или сладкий картофель, это корнеплод, который становится все более популярным благодаря своему богатому питательному составу и разнообразным кулинарным возможностям.

Батат содержит много витаминов, особенно витамина A в форме бета-каротина, который важен для здоровья кожи, зрения и иммунной системы. Также в батате присутствуют витамины C и B6, а еще калий, магний и железо.

Высокое наличие антиоксидантов в батате помогает защищать клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами, что способствует снижению риска развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии и рак.

«Батат является отличным источником клетчатки, что важно для улучшения пищеварения, поддержания здоровья кишечника и контроля уровня глюкозы в крови. Корнеплод имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с обычным картофелем, и это предпочтительный выбор для людей, следящих за уровнем сахара в крови», — говорят диетологи.

У батата сладковатый вкус и более мягкая текстура, его рекомендуется готовить разными способами, и один из самых простых и вкусных вариантов — запекание. Овощ можно также отварить либо приготовить на пару. Батат даже подходит для пирогов, кексов и смузи.