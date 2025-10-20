Понедельник часто становится причиной сердечного приступа

Начало недели для многих сопряжено с большим напряжением

Использование термина «понедельничная хандра» присуще всем, кто склонен к страданиям с наступлением каждой новой рабочей недели. Однако относить подобные сложности лишь к нежеланию работать не стоит, ученые доказали, что понедельники на самом деле серьезно отражаются на самочувствии человека не лучшим образом.

Именно в понедельник у людей особо повышена тревожность, они сталкиваются со сверхнапряжением и даже более склонны к суициду, чем в другие дни недели, что отражено в медицинских статистических данных.

Согласно результатам международных исследований, понедельничный феномен существенно влияет на здоровье человека — рисков внезапной смерти от сердечного приступа и прочих кардиопатологий именно в понедельник наблюдается больше на 19%, и это касается как мужского, так и женского населения.

Люди, отмечающие, что их тревожность в понедельник находится на пике, отличаются высокой активностью системы реагирования на стресс, длящейся несколько месяцев. Причем понедельничный мандраж зачастую присущ даже тем, кто уже вышел на пенсию.

