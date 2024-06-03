Помощь пищеварению окажут эти три правила

При их соблюдении ЖКТ станет лучше работать

Если вы стремитесь к здоровому пищеварению, вам следует освоить такую привычку, как достаточное потребление воды. Первое, что нужно сделать утром, — выпить стакан теплой воды.

«Теплая вода „пробуждает“ систему ЖКТ и подготавливает ее к приему и переработке еды. При помощи воды улучшается отток желчи, а также активируется выведение отработанных веществ. Питьевой режим важен не только утром, но и на протяжении всего дня», — объясняют медики.

При нехватке воды в организме не только осложняется деятельность пищеварительной системы, но и возрастают риски столкнуться с интоксикацией.

Вторым важным пунктом оздоровления пищеварительной системы является наличие в рационе достаточного количества продуктов, содержащих клетчатку. Благодаря клетчатке профилактируются запоры, развивается полезный кишечный микробиом, происходят процессы детоксикации.

Третье ценное правило для ЖКТ-органов — пробиотики, обогащающие кишечную микрофлору. Необходимость их приема в виде добавки следует обсудить с врачом, а вот источники пробиотиков из пищи нужно регулярно включать в меню — речь о ферментированных и кисломолочных продуктах и некоторых других.

Читайте также: Макароны являются самым популярным блюдом во всем мире.