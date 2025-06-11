Помогают ли фильтры для носа справиться с аллергией

Их применение не отменяет лечения препаратами

Аллергия серьезно осложняет жизнь людям, поэтому регулярно появляются способы борьбы с этим недугом. Сейчас популярность набирают специальные фильтры для носа. Насколько они эффективны?

«Назальные респираторы миниатюрного размера очищают вдыхаемый воздух и задерживают мелкие частицы аллергенов», — сообщает Горсайт.

Мнения аллергиков разделились: кому-то от фильтров действительно становится легче, другие же отмечают, что подобные приспособления лишь осложняют жизнь.

Врачи не возражают против таких фильтров — если это помогает, то можно использовать, но применять их лучше не на постоянной основе, а в местах с наиболее выраженной аллергической угрозой.

Важно понимать, что фильтры не отменяют медикаментозной терапии и согласовать их ношение лучше с лечащим врачом. Еще необходимо следить за гигиеной — фильтры требуют тщательного ухода, их нужно очищать от всего, что выходит из носа и скапливается в устройстве, либо часто менять.