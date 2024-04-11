Похудей к лету за десять шагов

Следование этим правилам позволит стать стройнее к пляжному сезону

До лета остается 50 дней. Кажется, мало, но за это время можно освоить десять привычек, которые позволят сделать фигуру привлекательнее. Кстати, семь из этих привычек касаются питания. Какие же они?

1. Планирование питания. Если вечером вы знаете, чем будете питаться завтра, вам удастся избежать переедания.

2. Завтрак и обед должны быть плотными (речь не о том, чтобы набить живот до отказа). Так вы оградите себя от вечернего или ночного «зажора».

3. Забудьте о пищевом мусоре: нет фастфуду, полуфабрикатам, продуктам из переработанного мяса, сладким газированным напиткам, лимонадам, пакетированным сокам, соевому соусу, майонезу, кетчупу, алкоголю.

4. Составляя рацион, добавляйте в него больше белковых продуктов и сложных углеводов, также позаботьтесь об умеренном объеме натуральных жиров.

5. Сахар и соль берем под контроль: ежедневно можно себе позволить максимум 50 граммов сахара, а соли не более 5 граммов.

6. Чистая вода. Ее нужно выпивать не менее одного-полутора литров каждый день, чтобы ускорить расщепление жиров.

7. Да зеленым овощам! Пусть их будет в вашем питании больше, и лучше, если они будут в сыром виде.

8. Спите и худейте. Ложиться в кровать следует до одиннадцати вечера и отдыхать не менее семи-восьми часов. Полноценный сон способствует жиросжиганию и снижению аппетита.

9. Хотя бы полчаса в день уделяйте физической активности. Если получится полноценно заниматься упражнениями и/или кардиотренировками — это вообще прекрасно.

10. Сохраняйте спокойствие. Лишние нервы нам ни к чему, отрицательные эмоции всегда ведут к срывам и перееданию.