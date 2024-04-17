Похудеть и не заболеть позволит рукола

Зелень помогает пищеварению и иммунитету

Рукола считается невероятно ценным продуктом, обладающим рядом полезных свойств, поэтому растение признано неотъемлемой частью здорового рациона.

«Зеленый листовой овощ богат витаминами A, С, К, калием, кальцием, железом, фолиевой кислотой, укрепляющими иммунную систему, оздоравливающими кожу и волосы, улучшающими деятельность сердечно-сосудистой системы, а еще в нем содержатся антиоксиданты, которые направлены на защиту клеток организма от вредного воздействия свободных радикалов», — сообщают диетологи.

Если вы стремитесь вести здоровый образ жизни и следуете сбалансированному питанию, рукола должна присутствовать в вашем рационе, особенно если хотите поддерживать вес в норме. Рукола низкокалорийна, но питательна, а еще она помогает пищеварению, поскольку содержит клетчатку.

Также в руколе имеется антибактериальный потенциал, ограждающий организм от различных инфекций.