Похудение перед Новым годом опасно

Резкое снижение веса имеет последствия

Врачи рекомендуют остерегаться предновогодних экстренных диет, направленных на быстрое избавление от лишних килограммов, — подобное преображение может серьезно навредить здоровью.

«Скоростное похудение первым делом лишает организм не жира, а воды, что приводит к нарушению водно-солевого баланса. А от этого ухудшается цвет лица, появляется сухость кожных покровов, а также теряется их эластичность», — предупреждают диетологи.

Строгие диеты также вызывают головокружение, провоцируют обострение болезней, повышают уязвимость иммунитета, наносят удар по гормональной системе.

Оптимальной потерей веса, без негативных последствий для здоровья, считается похудение на 500—1000 граммов в неделю.

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