Покалывание в конечностях бывает при загущении крови

Чем грозит это явление

Загущение крови опасно развитием жизнеугрожающих состояний, потому при подозрении на повышенную вязкость крови следует пройти диагностику. Что может указывать на то, что кровь стала слишком густой?

«Если вы регулярно отмечаете ощущение покалывания в руках и ногах, а еще головокружения и быструю утомляемость, — это может быть сигналом загущения крови», — объясняют терапевты.

Густой кровь делается на фоне обезвоживания, когда человек регулярно не выпивает свою норму воды или сталкивается с проблемой, для которой характерна потеря влаги, например сильной рвотой или повышенным потоотделением. Еще загущается кровь при сахарном диабете и других патологиях.

«Густой крови тяжело проходить по мелким капиллярам, так появляется вероятность того, что форменные элементы крови начнут слипаться и появятся тромбы, что грозит инфарктом, инсультом или тромбозом», — предупреждают медики.

Стоит отметить, что названные симптомы сгущения крови не относятся к специфичным и потому они также способны свидетельствовать о других нарушениях в организме. Густая кровь может и вовсе никак не заявлять о себе какими-то проявлениями, потому для точности важно сдать анализ крови и посетить врача.

Читайте также: Какие признаки указывают на замедленный кровоток.