Подростки втирают слаймы в волосы и лысеют

В Сети вирусится новый сомнительный тренд

В интернете среди подростков распространяется очередной странный тренд: девушки делают маски для волос, используя слаймы, они же лизуны. Ранее они использовались детьми исключительно в качестве игрушки, пока кто-то не додумался втирать их в голову и волосы.

«Подобная „маска“ может спровоцировать тракционную алопецию, когда начинается выпадение волос под внешним травматическим воздействием, ведь слаймы „влипают“ в голову, их весьма затруднительно отмыть», — предупреждают трихологи.

После нанесения слайма и перенесенных трудностей с очищением от него головы и волос подростки убеждаются, что затея была, мягко говоря, не очень хорошей: кто-то получает взамен спутанные и тусклые пряди, кто-то лишается объема из-за потери части волос.