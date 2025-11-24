Поднять настроение могут продукты-антидепрессанты

Что должно быть в рационе, когда организму не хватает солнца

Пасмурная погода удручающе действует на наше состояние, но не стоит забывать о том, что настроение зависимо не только от солнца, но и от еды, которую мы употребляем. Какие же продукты обладают эффектом антидепрессантов?

Мясо. Позаботьтесь о наличии в вашем питании курицы, говядины, свинины, в которых содержится незаменимая аминокислота тирозин, увеличивающая концентрацию дофамина, отвечающего за счастье, и норэпинефрина — гормона, регулирующего функции внутренних органов, и нейромедиатора, передающего сигналы от одной нервной клетки другой. Благодаря мясу улучшается настроение, повышается концентрация внимания, укрепляется память. Витамин B12, которым насыщены мясные волокна, также помогает при депрессии и бессоннице.

Бананы. Об их способности бороться с депрессией говорит даже жизнерадостный желтый цвет кожуры. А вот сам плод богат аминокислотой триптофаном, она при усвоении переходит в «счастливый» гормон серотонин. Повышение настроения, улучшение сна, снижение депрессивности и тревожности — для всего этого нужен серотонин. Еще бананы обеспечивают организм витамином В6, важным для защиты нервной системы от негативного воздействия. Бананы полезны, если вы испытываете хроническую усталость или хандру.





Шоколад. Кто же не знает о том, что прогнать плохое настроение можно шоколадом? Фенилэтиламин какао-бобов, попадая в организм, содействует выработке эндорфинов, которым подвластно сделать нас несколько счастливее. Также в шоколаде имеется ценный магний, необходимый, чтобы противостоять стрессу. Однако для получения такого результата нужно есть исключительно темные горькие сорта шоколада, где содержание какао-бобов составляет не менее 78%.

Морская капуста. Удивлены? Объясняем. Чтобы настроение и самочувствие были на должном уровне, организм нуждается в адреналине. От дефицита этого гормона развивается хроническая усталость, портится эмоциональный фон и приходит депрессия. Задача по урегулированию адреналина лежит на надпочечниках, а им для полноценной работы требуются витамины группы B. Морская капуста как раз является источников витаминов этой группы.

Каша. Тоже не ожидали? Но каша, в особенности овсяная и гречневая, обладает высокой концентрацией триптофана, который задействуется организмом для создания серотонина. К тому же этими кашами поддерживается естественная регуляция глюкозы в крови, от которой зависим инсулин, доставляющий триптофан к мозгу, где он уже становится серотонином.

Читайте также: Как выйти из осенней депрессии.

Смотрите еще: Двадцать способов проявить к себе заботу.