Подготовку к сезону аллергии нужно начинать в феврале

Это позволит не страдать от тяжелой симптоматики во время цветения

Врачи рекомендуют аллергикам заранее готовиться к весеннему цветению и заняться профилактикой уже зимой, тем более что климатическая нестабильность может вызвать раннюю весну. Так было в прошлом году, и это оказалось тяжелым временем из-за неготовности людей к скорой встрече с аллергенами.

Диагностируется аллергия не сразу. Сперва доктор изучает историю болезни, потом направляет на сдачу крови на IgE. Этот тест покажет уровень антител, вырабатываемых иммунной системой в ответ на аллергены. Либо делаются прик-тесты — кожные аллергологические тесты, выявляющие, как организм реагирует на конкретные аллергены.

«В зимнее время это будет более актуальным из-за отсутствия в воздухе пыльцы, что обеспечивает возможность получения точных результатов. Может потребоваться и проведение молекулярной диагностики для определения ведущего аллергена и подбора препарата для АСИТ — аллерген-специфической иммунотерапии», — говорят аллергологи-иммунологи.

Получив результаты, врач займется составлением плана терапии, в которой может быть задействовано применение как местных и системных препаратов, так и АСИТ. Последний вариант особенно хорошо показывает себя зимой, когда исключается цветение.

Отметим, что аллергия может начаться в любом возрасте. И если вы подозреваете ее у себя, не игнорируйте проявления. Благодаря современным методам удается существенно облегчать самочувствие, а иногда и совсем избавляться от аллергической симптоматики.

