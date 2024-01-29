Поддержать здоровье нервной системы может инжир

Продукт содержит ценные макроэлементы в большом количестве

Обилие калия в инжире способствует поддержанию здорового баланса жидкости в организме, что благотворно сказывается на мозговой деятельности, потому продукт рекомендован к регулярному потреблению.

«Инжир богат и магнием, который задействуется для синтеза эндорфинов, что важно для эмоционального состояния человека, его работоспособности и повышения стрессоустойчивости», — говорят нутрициологи.

А кальций, тоже присутствующий в плодах, отвечает за то, чтобы нейроны адекватно функционировали, элемент включается в процесс, высвобождающий нейромедиаторы. Так обеспечивается создание качественной взаимосвязи мозговых клеток.