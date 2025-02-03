Поддержать обменные процессы можно альфа‑липоевой кислотой

Зачем еще это вещество организму

Альфа-липоевая кислота (АЛК) — это мощный антиоксидант, который естественным образом вырабатывается в организме и также поступает с пищей. Она играет важную роль в энергетическом обмене и защитных процессах, а еще помогает в нейтрализации свободных радикалов.

«Альфа-липоевая кислота участвует в метаболизме углеводов, жиров и белков, что способствует эффективному расходу калорий. Это может быть полезно для поддержания оптимального веса и уровня энергии», — говорят диетологи.

Благодаря своей способности нейтрализовать свободные радикалы альфа-липоевая кислота защищает клетки от окислительного стресса, что снижает риски развития различных заболеваний.

Исследования показывают, что АЛК помогает при нейропатии, улучшая состояние нервных клеток и способствуя их восстановлению.

«Хотя альфа-липоевая кислота часто используется при сахарном диабете, ее свойства по улучшению чувствительности к инсулину могут быть полезны не только для пациентов с этим диагнозом, но и для людей, стремящихся поддерживать нормальный уровень сахара в крови», — отмечают специалисты.

Важно! Перед началом приема любых добавок, включая альфа-липоевую кислоту, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы определить оптимальную дозировку и исключить возможные противопоказания.