Поддержать иммунитет осенью помогут яйца

Продукт также важен для нормального веса

Если болеть осенью не хочется, нужно поддержать иммунную систему, а ей требуется белковая пища. Одним из вариантов получения белка является потребление яиц, к тому же яйца содержат аминокислоты, способствующие синтезу и усвоению белка.

Помимо пользы для защитных сил организма, яйца сохранят ваш нормальный вес.

«Сбалансированный состав яиц в течение продолжительного времени позволяет чувствовать сытость, что предотвращает лишние перекусы и потребление сладкого», — говорят диетологи.

Яйца богаты витаминами, минералами, полезными жирами, антиоксидантами, а также холином — вещество считается одной из составляющих клеточной мембраны, а еще холин помогает поддерживать активную мозговую деятельность и психическое здоровье.

Яйца не нужно есть каждый день и в большом количестве, иммунитет нуждается и в других источниках белка, а также в сложных углеводах, некрахмалистых овощах, фруктах, ягодах и зелени.