Почему зимой нельзя делать уборку реже

Также важны периодические проветривания

Зимой становится меньше уличной пыли и грязи, но можно ли из-за этого делать уборку в квартире чуть реже? Конечно же нет. Пренебрежение чистотой плохо скажется на здоровье.

Обогрев помещений в зимнее время приводит к сухости воздуха и распространению пыли. Пыль и аллергены вызывают проблемы с дыханием, особенно у людей с астмой или аллергиями. Регулярная уборка помогает минимизировать эти риски. Сами обогреватели и радиаторы тоже необходимо очищать от пыли.

Не только сухой воздух, но и зимняя влажность могут подрывать наше здоровье. В помещениях с плохой вентиляцией имеется вероятность образования плесени. Уборка, особенно в ванных комнатах и на кухне, позволит предотвратить развитие грибка и сохранить благополучие домочадцев.

«В холодную пору года мы чаще пребываем в закрытых помещениях, что способствует распространению вирусов и бактерий. Регулярная уборка и дезинфекция поверхностей, в том числе дверных ручек и выключателей, снизит вероятность заболеваний», — сообщают врачи.





К тому же зимой мы обычно используем больше вещей — от теплой одежды до праздничной атрибутики. Уборка помогает организовать пространство, делает его более комфортным и уютным. А еще чистота в доме напрямую связана с психологическим благополучием. Уборка снижает уровень стресса и дает возможность сосредоточиться на более важных вещах.

Необходимо и ежедневно проветривать жилище, делайте это дважды в день минимум. К сожалению, кто-то пренебрегает открыванием окон в зимний период.

«Проветривание квартиры зимой снижает активность патогенов и защищает нас от вирусов, позволяя избежать болезней. В проветриваемом пространстве сокращается уровень углекислого газа, улучшается кровообращение и сохраняется работоспособность. Даже при морозной погоде без проветривания не обойтись», — говорит заведующая участковой педиатрической службой Детской городской клинической больницы № 1 Челябинска Анастасия Курапова.

Для защиты организма рекомендуется проветривать каждые полтора-два часа. Свежий воздух должен поступать в помещение на протяжении 5—10 минут, а чтобы не простудиться, проветривайте комнаты поочередно.