Почему женщины живут на 10 лет дольше мужчин

Дамы «ведут» благодаря образу жизни

Согласно данным мировой статистики, в числе долгожителей в большинстве находится женский пол. В России также у женщин срок жизни продолжительнее. Объяснение, почему мужчинам не удается «сравнять счет», есть у врачей.

«Средняя продолжительность жизни женщины в России составляет около 78,7 года, что приблизительно на 10 лет больше, чем у мужчины», — сообщают в Минздраве.

Среди факторов, сокращающих жизнь мужчин, значатся: курение и потребление спиртного — женщины почти в три раза реже страдают от таких зависимостей, еще угрозу для жизни представляет рискованное поведение мужчин — они более склонны к авантюрам, а также мужчин сложнее убедить в необходимости прохождения профилактических осмотров, и, как оказалось, мужчины менее мотивированы к ведению здорового образа жизни.