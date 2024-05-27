Почему взрослым полезно грызть семечки

Этот продукт необходим для борьбы со стрессом

Магний, которым богаты семечки, является одним из главных элементов, помогающих организму давать отпор стрессу. Многие люди испытывают дефицит магния, ведь расходуется вещество при каждом выплеске эмоций. Определить, требуется ли вам прием магния в виде добавки, должен врач, а вот самостоятельно поддержать свой организм получится семечками.

«Достаточное потребление магния в возрасте 50 лет и старше увеличивает продолжительность жизни. В плане получения нужного элемента важно, чтобы семечки были не обжарены, а лишь прокалены на сковородке и не были посолены. Ядра подсолнечника оказывают умиротворяющее действие на центральную нервную систему. Кроме того, в масле подсолнечника очень много защищающего внутренние стенки сосудов от атеросклеротических повреждений антиоксидантного витамина Е», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Также семечки насыщены селеном — этот микроэлемент крайне важен не только волосам, коже, ногтям, но и сердцу.

Интересно, что за границей процессу «погрызть семечек» даже дали название «русская медитация», что тоже идет на пользу нервной и сердечно-сосудистой системам.